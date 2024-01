Urgências sob pressão devido a falta de recursos humanos e informação sobre funcionamento de serviços

Foto: António Pedro Santos - Lusa

"Há uma certa tradição em Portugal (...) do recurso ao serviço de urgência nesta época mais do inverno. Mesmo antes da pandemia era sempre nesta altura que se encontrava maior afluência, maio número de pessoas a ser atendidas no serviço de urgência", começou por referir Gustavo Tato Borges.



Além disso, o responsável lembrou que há 1,6 milhões de portugueses sem médico de família, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, e não recursos humanos em muitos dos hospitais do país.



"Sem recursos humanos suficientes e sem a capacidade de passarmos informação [à população] (...) será muito difícil haver uma mudança radical no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde".



O médico acredita que a Educação para a Saúde não é apenas para "versar sobre doenças e formas de prevenir", mas também explicar como deve ser a utilização dos serviços.