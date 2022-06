Urgências. Vários serviços condicionados este fim de semana

Desde logo em Loures, onde as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, estão encerradas desde ontem só reabrem no domingo às 8h00.



Nas Caldas da Rainha, não há encaminhamento de grávidas, via INEM e bombeiros, também até à manhã deste domingo.



As grávidas referenciadas para Portimão vão ser desviadas para Faro até segunda- feira. Até ao momento, uma parturiente foi já desviada.



No caso da Urgência de Pediatria terá sentido inverso, ou seja, as crianças vão ser atendidas em Portimão em alternativa a Faro, até às 21h00 deste sábado.



Também no Centro Hospitalar de Torres Vedras, a urgência de Pediatria não deve ter condições para receber utentes até às 9h00 deste domingo.



No domingo, o hospital de Braga volta a fechar as urgências de obstetrícia até segunda-feira.