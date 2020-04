Uso de máscara obrigatório na ilha da Madeira

O Governo regional mandou fabricar máscaras reutilizáveis que começaram a ser distribuídas, através do correio, à população do arquipélago, como nos conta a jornalista Patrícia Cassaca.





O Governo regional alerta ainda que o vírus não está erradicado na região, "apesar dos bons resultados atingidos até agora com o esforço de toda a população".



"Não podemos atenuar as medidas de prevenção, quer no plano cientifico, quer no plano prático. Provou-se recentemente que o uso das máscaras pela comunidade contribui positivamente para diminuir os riscos de contágio. Deste modo, recomendamos o uso de máscaras por toda a população consoante formos atenuando as medidas restritivas", disse o governante.



Esta recomendação, contudo, salientou Miguel Albuquerque, passa "a ser obrigatória a partir das 00:00 do dia 22 de abril para os profissionais e pessoal de todas as atividades com contacto com o público".