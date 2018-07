Partilhar o artigo Uso indevido de drones pode ser multado com máximo de 7.500 euros e apreensão Imprimir o artigo Uso indevido de drones pode ser multado com máximo de 7.500 euros e apreensão Enviar por email o artigo Uso indevido de drones pode ser multado com máximo de 7.500 euros e apreensão Aumentar a fonte do artigo Uso indevido de drones pode ser multado com máximo de 7.500 euros e apreensão Diminuir a fonte do artigo Uso indevido de drones pode ser multado com máximo de 7.500 euros e apreensão Ouvir o artigo Uso indevido de drones pode ser multado com máximo de 7.500 euros e apreensão