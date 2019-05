Uso indevido de telemóveis vale multas para mais de 600 condutores

Carlos Santos Neves - RTP13 Mai, 2019, 09:03 / atualizado em 13 Mai, 2019, 10:17 | País

Em nota enviada às redações, a GNR indica que, no âmbito da operação concluída no domingo, intensificou a fiscalização ao uso indevido do telemóvel na condução. Ao todo, foram fiscalizados nas estradas do país 29 mil condutores e registadas 9.947 contraordenações rodoviárias.



Seiscentos e quarenta e nove condutores foram autuados por uso indevido do telemóvel, 2.522 por excesso de velocidade, 603 por falta de inspeção periódica obrigatória e 538 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização. De 1 de janeiro e 30 de abril, a GNR detetou perto de nove mil condutores a usarem indevidamente o telemóvel. Em 2018, foram mais de 22 mil os que incorreram na infração.



Foram também multados 441 condutores por falta ou incorreta utilização de cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 243 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.



Ainda durante a Operação Smartphone, Smartdrive, foram ainda detetados 427 condutores com excesso de álcool, dos quais 191 foram detidos por condução com uma taxa de álcool superior a 1.2 gramas por litro e 51 por falta de habilitação legal para conduzir.



A Guarda Nacional Republicana lembra que a “utilização incorreta e o manuseamento de telemóveis, tablets, ou dispositivos similares, para a realização de chamadas, envio de mensagens escritas ou consulta de redes sociais, durante a condução acarreta riscos associados: distração visual (tira os olhos da estrada), limitação motora (tira as mãos do volante) e condicionamento cognitivo (distração na condução)”.



A distração constitui, de acordo com a GNR, um fator de risco alvo de crescente atenção nas políticas de segurança rodoviária.



“A Comissão Europeia, no Plano de Ação para a próxima década (2020-2030) destacou a condução distraída como um dos principais comportamentos de risco para a segurança rodoviária, bem como a velocidade excessiva, a não utilização do cinto de segurança ou capacete e a condução sob efeito do álcool ou substâncias psicotrópicas”, destaca a Guarda.