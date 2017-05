Utentes da extensão de saúde de Vieira de Leiria exigem reposição de médico

Lusa 17 Mai, 2017, 14:07 | País

Reunidos na terça-feira à noite na Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, os utentes exigiram a reposição do médico em falta na extensão de saúde e que os serviços desta não encerrem das 13:00 às 14:00, mas que mantenham o horário anterior, das 08:00 às 17:00.

Segundo uma moção aprovada naquele encontro, a reorganização dos serviços da extensão deverá permitir aos utentes que o pedido de medicamentos possa ser feito até à hora do fecho da extensão e "não só até às 11:00 como é, hoje, norma".

Outras das reivindicações é a de que os problemas dos utentes possam ser resolvidos na extensão de Vieira de Leiria, sem necessidade de deslocação à sede do concelho "para tratar de assuntos cuja importância o não justifica", e que seja afixado na porta da extensão o número de vagas diárias que há para cada médico, como era feito no passado.

Reatar os tratamentos ao domicílio a todas as pessoas com mobilidade reduzida e dotar os serviços de pessoal administrativo e de enfermagem necessário ao bom funcionamento da mesma é também o desejo da população.

Os utentes avisam que se o solicitado "não for resolvido a curto prazo", a população "deve vir a tomar outras medidas, que se mostrem necessárias, para que as reivindicações aqui colocadas se venham a concretizar".

A moção refere ainda que, em janeiro, e na sequência de uma recolha de assinaturas por parte de alguns utentes, foi entregue no Gabinete do Utente de Leiria um abaixo-assinado da população reclamando melhorias no funcionamento da extensão do centro de saúde que serve a população da freguesia.

"Apesar de ter sido suprida a falta de um dos médicos afetos àquela extensão de saúde, o facto é que grande parte da população ainda não tem médico de família, situação que urge resolver. Na ampla discussão promovida nesta assembleia foram relatadas situações inaceitáveis vividas no quotidiano do funcionamento daquela extensão do Centro de Saúde, inadmissíveis nos tempos de hoje", refere ainda o documento.