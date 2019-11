Utentes da margem sul querem reunião urgente com ministra da Saúde

Os utentes da margem sul vão pedir uma reunião urgente com a ministra da Saúde.Luísa Ramos, da Comissão de Utentes da Margem Sul, diz que vai pedir uma reunião com a ministra Marta Temido porque os utentes não podem ficar à espera.Os utentes querem, assim, respostas do governo.José Lourenço, da Comissão de Utentes de Saúde do Seixal conta que, pelo que percebeu, ainda não foi encontrada uma solução para a falta de pediatras.

Os utentes garantem que foram informados pela administração do Garcia de Orta de que as urgências de pediatria vão fechar à noite durante seis meses. Até aqui, o serviço estava fechado só ao fim de semana.Numa nota enviada esta tarde às redações, o hospital não confirma, nem desmente esta informação, adianta apenas que estão a ser trabalhadas várias hipóteses com o objetivo de minorar ou solucionar os problemas do hospital e que, logo que possível, dará conta de todas as iniciativas e dos resultados.