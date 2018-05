Utentes da Marinha Grande recordam contributo na luta pelo SAP

Lusa22 Mai, 2018, 15:04 | País

"A Comissão de Utentes em Defesa do SAP 24 Horas da Marinha Grande quer expressar, neste momento de dor, as mais profundas condolências à família de António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde", referiu esta comissão num comunicado enviado à agência Lusa.

Os utentes entendem que é "seu dever pagar a dívida de gratidão pelo empenhamento político do cidadão António Arnaut, em defesa da estrutura do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço de Atendimento Permanente da Marinha Grande (SAP 24h), quando há 11 anos o então ministro da Saúde o tentou encerrar".

Numa forma de homenagear publicamente António Arnaut, "fundador e defensor infatigável do Serviço Nacional de Saúde", a comissão lembrou as suas palavras "escritas para o III Congresso da Fundação Para a Saúde SNS, em Coimbra": "O nosso SNS atravessa um tempo de grandes dificuldades, que se não forem atalhadas rapidamente podem levar ao colapso. E tudo em consequência de anos sucessivos de subfinanciamento e de uma política privatizadora e predadora resultante da Lei 48/90, ainda em vigor, que substituiu a lei fundadora de 1979".

António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, concelho de Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, e morreu na segunda-feira nos hospitais da Universidade de Coimbra, onde estava internado.

Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.