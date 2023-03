Utentes de Loures temem que fecho da urgência pediátrica passe a definitivo

Foto: António Cotrim - Lusa

A comissão de utentes do Hospital Beatriz Ângelo diz que a culpa do encerramento da urgência pediátrica durante a noite é do Governo. Acusa o Ministério da Saúde de não ter acautelado a saída de médicos com o fim da parceria público-privada. Esta quinta-feira, ao final da tarde, vão protestar à porta do hospital.