Utentes do distrito de Santarém também vão ter descontos em passes para Lisboa

18 Abr, 2019

"Está definido que, para 2019, a AML vai comparticipar com até 200 mil euros os passes dos utentes do Oeste e, para a Lezíria, com até 90 mil euros", esclareceu Carlos Humberto Carvalho.

Segundo Carlos Humberto Carvalho, na reunião do Conselho Metropolitano de Lisboa foi hoje ratificado o contrato interadministrativo de delegação e partilha de competências tarifárias entre a AML e a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Oeste e aprovado um contrato idêntico a celebrar com a CIM da Lezíria do Tejo.

O acordo com a CIM da Lezíria foi fechado hoje de manhã, enquanto o acordo com a OesteCIM - que prevê uma comparticipação da AML de até 200 mil euros - tinha sido fechado no final de março, permitindo que os utentes desta região tenham podido ter descontos em deslocações inter-regionais para a área de Lisboa a partir de 01 de abril.

Ambos os contratos são indispensáveis para decidir que carreiras ou comboios inter-regionais entre estas CIM e a AML são abrangidas pela redução do tarifário.

"O conteúdo, no fundamental, está acordado com a CIM da Lezíria", salientou, realçando que "a organização e todos os aspetos metodológicos e formais" relativos às deslocações entre a AML e os concelhos da Lezíria cabem a esta CIM, que já tem um acordo com a CP e está "em diálogo com os operadores rodoviários para encontrar soluções adequadas, além das que já tinha tomado".

A CIM da Lezíria tem hoje uma reunião, na qual deverá abordar e decidir sobre estes temas.

A Lezíria tinha anunciado que pretende aplicar a redução de tarifário nos seus transportes públicos a partir de maio, segundo o seu presidente, Pedro Ribeiro.

No âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), a CIMLT dispõe para este ano de um valor global de um milhão de euros, que vai aplicar na totalidade na redução do tarifário.

Por seu lado, a OesteCim alocou uma verba de 1,4 milhões de euros para redução dos tarifários, tendo a medida entrado em vigor em 01 de abril.

A OesteCim é composta pelos municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, e corresponde à Unidade Territorial Estatística de Nível III (NUT III) Oeste.

A CIM da Lezíria abrange dez concelhos do distrito de Santarém (Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém) e o concelho da Azambuja, do distrito de Lisboa.

Os 18 concelhos da AML são: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.