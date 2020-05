Utentes do lar do Comércio em Matosinhos não vão ser transferidos

Afinal, os quase 200 utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, já não vão ser transferidos da instituição. A direção decidiu avançar antes com um plano de segregação, ou seja, vão ser deslocados entre pisos à medida que se faz a desinfecção de todas as áreas do edifício.