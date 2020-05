Utentes do Lar do Nordeste recuperados fazem quarentena no Centro de Saúde da Povoação

"Vamos diferenciar todos os casos, ou seja, os casos positivos não se vão misturar com os negativos e os casos negativos não se vão misturar com os casos recuperados. É nesse sentido que nós estamos a fazer este procedimento de criação de uma outra enfermaria covid para os casos recuperados, desta feita no Centro de Saúde da Povoação", avançou hoje o responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores.

Tiago Lopes falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 no arquipélago.

Desde o início do surto, foram detetados 38 casos de infeção pelo novo coronavírus em utentes do lar do Nordeste (10 dos quais morreram) e em 12 funcionários.

Hoje, a Autoridade de Saúde Regional dos Açores ordenou o encerramento do lar.

O primeiro caso de uma utente do lar infetada foi registado no dia 07 de abril, depois de a mulher de 88 anos, que entretanto morreu, ter estado internada no Hospital do Divino Espírito Santo.

Hoje verificaram-se sete novos casos de recuperação da covid-19 em utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, que, junto com outros dois anteriormente recuperados, serão agora transferidos para o Centro de Saúde da Povoação, onde continuarão em isolamento, como se se mantivessem positivos.

"No que diz respeito ao novo coronavírus, temos muito ainda a aprender. Existem relatos além-fronteiras de casos de reinfeção e nada nos assegura que estes casos que agora recuperaram possam eventualmente reinfetar. Não vamos misturar as pessoas que agora recuperaram da infeção provocada pelo novo coronavírus com utentes mais vulneráveis, mais sensíveis e mais frágeis, no âmbito dos cuidados continuados integrados", justificou Tiago Lopes.

Os sete utentes do lar ainda internados no Centro de Saúde do Nordeste, onde foi criada uma enfermaria covid com capacidade para acolher 12 utentes, serão agora transferidos para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e o centro de saúde receberá os 12 utentes ainda institucionalizados no lar, que tiveram resultado negativo nos três testes já realizados.

A transferência dos utentes institucionalizados vai permitir, segundo o responsável da Autoridade de Saúde Regional, a realização de uma ação de limpeza e desinfeção na estrutura residencial para idosos.

"Estes utentes recuperados, à semelhança de todos os casos recuperados na região, irão ficar 14 dias de vigilância, para que, depois de a estrutura residencial para idosos estar limpa e desinfetada, possam regressar novamente e fazer um regresso progressivo à normalidade", afirmou.

Questionado sobre o motivo do encerramento do lar e sobre a altura em que ele acontece, Tiago Lopes rejeitou que se tivesse ficado a dever à necessidade de desinfeção do espaço.

"Se fosse o objetivo principal a limpeza, tínhamos tirado as pessoas do local logo no início. O nosso foco não é a limpeza das instalações, o nosso foco é precisamente a melhor assistência a prestar aos casos positivos, aos casos negativos e aos casos de recuperação", frisou.

O responsável da Autoridade de Saúde Regional alegou que só agora, com um número mais significativo de utentes do lar recuperados, é possível "assegurar o regresso à normalidade" e evitar a possibilidade de "haver reinfeções ou infeções cruzadas entre pessoas que partilharam em tempos o mesmo espaço".

Desde o início do surto foram confirmados 144 casos da covid-19 nos Açores, 66 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 64 recuperações (42 em São Miguel, nove na Terceira, cinco em São Jorge e cinco no Pico e três na Graciosa) e 14 mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (106), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).