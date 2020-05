Utentes do SNS apresentam queixas junto da Entidade Reguladora da Saúde

Foto: EPA

Os utentes do SNS, Serviço Nacional de Saúde, pedem mais e melhor informação com direito aos meios de tratamento mais adequados. As queixas relacionadas com os tempos de espera, sobretudo nas urgências, é outro dos motivos para as reclamações apresentadas à Entidade Reguladora da Saúde.