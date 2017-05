Utentes dos Serviços Públicos pedem requalificação da estação do Entroncamento e marcam protesto

Lusa 20 Mai, 2017, 19:04 | País

Esta foi uma das decisões saídas do sexto encontro distrital das comissões de utentes de serviços públicos, que se realizou em Rio Maior, e onde foi igualmente aprovada a proposta de deslocação ao Ministério da Saúde, em Lisboa, para entrega do abaixo-assinado "vamos melhorar as Urgências no Médio Tejo" e de um "documento de análise" dos cuidados de saúde no distrito de Santarém.

No âmbito das acessibilidades, o movimento decidiu elaborar um documento sobre as estruturas rodoviárias e ferroviárias no distrito de Santarém, a entregar na delegação da Infraestruturas de Portugal, e promover "iniciativas simbólicas" junto das encostas da cidade de Santarém e das pontes de Constância e da Chamusca.

No documento aprovado no encontro, o movimento sublinha a importância da manutenção das rodovias e da ferrovia na esfera pública, apelando à manutenção e construção de novas infraestruturas, nomeadamente para a travessia do Tejo na região do Médio Tejo, e à abolição de portagens em vias que considera estruturantes, como a A23 e A13.

Manuel José Soares, porta-voz do MUSP, disse à Lusa que foi aprovado também um apelo a que o Instituto do Emprego e Formação Profissional seja "mais eficaz no acompanhamento e colocação de desempregados" e outro para o crescimento do financiamento aos serviços públicos de cultura.

O movimento quer ainda que os valores públicos atribuídos a órgãos de comunicação social sejam usados para uma efetiva cobertura do território, disse.

Foi também decidido organizar uma iniciativa pública a propósito das questões ambientais no distrito, adiantou.

No encontro foi ainda aprovada uma moção sobre a descentralização de serviços públicos, apelando a um "debate sério e participado" sobre o que transferir e em que condições técnicas e financeiras.

No documento, os utentes recusam as privatizações e concessões e reprovam a "tentativa apressada de municipalização" de serviços, sem a garantia dos necessários meios técnicos e financeiros.

Na área da saúde, é feito um apelo à articulação entre os diversos níveis de cuidados de saúde, à colocação de mais profissionais em centros de saúde e hospitais, uma gestão virada para a proximidade, com a aquisição de unidades móveis de saúde, e melhores serviços de urgência hospitalar.

O movimento defende ainda a reposição de freguesias, a manutenção dos serviços de proximidade da banca, em particular da Caixa Geral de Depósitos, o reforço de meios humanos e técnicos nos serviços judiciais nos vários concelhos do distrito e a remunicipalização dos sistemas de captação e distribuição de água, saneamento e recolha de resíduos.

Entre as moções aprovadas está uma de apoio e apelo à participação da "jornada de luta" agendada para dia 03 de junho peça central sindical CGTP (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses).