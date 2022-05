Utentes internados depois de alta clínica aumentaram 23% no último ano

Só este ano estes casos podem custar mais de 124 milhões de euros.





Dados do barómetro da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares as regiões do norte e de Lisboa e Vale do Tejo têm mais de 80 por cento dos casos.

Esta é a sexta edição do barómetro dos internamentos sociais da associação.





A soma dos custos destes seis anos, com o internamento de pessoas que já tiveram alta hospitalar, chega aos 700 milhões de euros. O mesmo valor do aumento do orçamento do ministério da saúde para este ano.