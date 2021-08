Utentes podem escolher ser vacinados em qualquer centro do país na "Casa Aberta"

"A partir de hoje, dia 27 de agosto, os utentes poderão ser vacinados contra a covid-19 em qualquer centro de vacinação de Portugal Continental à sua escolha, bastando para isso recorrer ao sistema de senha digital da modalidade "Casa Aberta"", refere um comunicado da `task-force` responsável pelo processo de vacinação.

Além desta novidade, passa também a ser possível escolher o centro de vacinação para a toma da segunda dose da vacina contra a covid-19, mas essa opção tem de ser feita logo no dia em que receber a primeira dose da vacina.

Até agora, a vacinação sem marcação só era possível no centro de vacinação do concelho de residência e a toma da segunda dose teria de ser no mesmo centro em que tivesse sido administrada a primeira.

"Também a partir da mesma data, podem os utentes, independentemente da respetiva situação no processo de auto agendamento, apresentar-se em qualquer centro de vacinação", acrescenta.

Segundo a `task-force`, as alterações surgem na sequência daquilo que consideram ter sido o " decorrer muito positivo do processo de vacinação" e a maior disponibilidade dos centros de vacinação.

"Uma vez que grande parte da população portuguesa elegível já se encontra vacinada, há uma maior disponibilidade nos vários centros de vacinação abertos ao momento", justifica.

Os dados nacionais mais recentes indicam que Portugal tem já 72% da população com a vacinação completa e 80% com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19.

Nesta fase, a `task-force` reforça o apelo para que te todos os utentes elegíveis sejam vacinados "para sua proteção e da restante população, aproveitando as estruturas ainda implementadas".

A covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.689 pessoas e foram contabilizados 1.028.421 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.