Utentes protestam contra fecho da maternidade do Barreiro

A iniciativa destas comissões do chamado Arco Ribeirinho está prevista para o fim da tarde, junto às instalações do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM), no Barreiro.Há uma semana a Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos propôs ao Governo o fecho do atendimento SOS em dois hospitais da Grande Lisboa e dois na área geográfica da administração regional de saúde do Centro: as urgências obstétricas de Vila Franca de Xira, Barreiro, Covilhã e Castelo Branco.Segundo as comissões de utentes, o eventual encerramento obrigará à deslocação das grávidas para outros hospitais mais distantes, quando existe um CHBM que deve servir para essa função, sem colocar em risco as mães e os seus bebés.Na sexta-feira, o presidente da Câmara da Moita disse que pediu, juntamente com os autarcas do Barreiro, Montijo e Alcochete, uma audiência ao ministro da Saúde para manifestar a importância para as populações da existência da maternidade no CHBM.Na quinta-feira, o ministro Manuel Pizarro já tinha referido que o Governo não irá fechar nenhum serviço de obstetrícia e blocos de partos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde até ao final do ano, decisão que só será tomada no início de 2023.