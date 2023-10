Utentes revelam más condições hospitalares no Garcia de Orta

Foto: António Antunes - RTP

As dificuldades de resposta no SNS são cada vez maiores e os utentes relatam problemas nos serviços. A Antena 1 reporta o caso de uma doente que esteve internada duas semanas no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e denuncia um desprezo quase total, principalmente nos serviços de urgência, onde deu entrada.