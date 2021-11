Utilização de "bodycams" por polícias em votação final no Parlamento

A proposta alarga o uso de sistemas de videovigilância pelas polícias. O texto regula a utilização e o acesso pelas forças e serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a sistemas de videovigilância, para captação, gravação e tratamento de imagem e som. Revoga a lei da videovigilância de 2005, alterada em 2012.





O texto final foi aprovado na quarta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pelo PS, PSD, CDS-PP e Chega.A utilização das, uma das reivindicações dos elementos da PSP e GNR, depende de autorização do membro do Governo que tutela a força de segurança".

As bodycams devem ser colocadas de "forma visível" no uniforme.







A captação e gravação de imagens e som podem apenas "ocorrer, devendo o início da gravação ser precedido de aviso claramente percetível, sempre que a natureza do serviço e as circunstâncias o permitam".Está proibida "a gravação permanente ou indiscriminada de factos que não tenham relevância probatória".Esta lei vai também permitir que as câmaras de videovigilânciaA proposta vai também permitir a instalação de sistemas de videovigilância em instalações policiais de atendimento ao público.As características e normas de utilização das câmaras das, a forma de transmissão, armazenamento e acesso aos dados recolhidos, vão ser ainda objeto de decreto-lei que regulamentará a norma. Isso fica a cargo do Ministro da Administração Interna.