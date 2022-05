Vacina contra covid-19. Segunda dose de reforço dada a maiores de 80 anos

Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

Chegou a estar prevista para o outono, mas foi antecipada por causa do aumento das infeções no país.



A saúde pública diz que as autoridades tentam assim travar a subida da mortalidade. No entanto, chega já tarde, uma vez que muitos dos idosos foram infetados nas recentes semanas.