Vacina contra pneumonia gratuita para mais utentes

A Direção Geral da Saúde atualizou a norma, que contempla agora todos os doentes de risco com mais de 18 anos. Neste grupo são agora incluídos candidatos a transplante e pessoas com insuficiência respiratória crónica. Passa a ser também recomendada e comparticipada a 69% a versão para 23 tipos da bactéria em pessoas com mais de 65 anos.