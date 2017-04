Vacina contra sarampo aos seis meses condicionada a prescrição médica

Carlos Santos Neves - RTP 20 Abr, 2017, 14:10 / atualizado em 20 Abr, 2017, 15:27 | País

Lê-se no documento da Direção-Geral da Saúde que a vacina trivalente designada como VASPR “deve ser administrada a crianças com idade entre os seis e os 12 meses ou, no que se refere à segunda dose, antes dos cinco anos, exclusivamente mediante prescrição médica em suporte de papel, como previsto, em situações especiais, no Programa Nacional de Vacinação”.



“Aquela prescrição deve ser devidamente ponderada pelo médico tendo em consideração a situação clínica e epidemiológica em cada momento e em particular em situações de pós-exposição”, prossegue o texto.A Orientação da DGS é agora difundida “atendendo à atividade epidémica do sarampo e no seguimento da declaração pública proferida pelo ministro da Saúde”.





A DGS sublinha que “a dose de VASPR administrada antes dos 12 meses de idade não é considerada válida em termos de calendário vacinal, pelo que a criança a quem tenha sido administrada a vacina naquelas condições deve ser revacinada (VASPR 1) quando atingir os 12 meses, mas respeitando o intervalo mínimo de quatro semanas entre doses”.



No mesmo documento, a Direção-Geral da Saúde começa por enfatizar que a vacina contra o sarampo, “em apresentação trivalente”, deve estar disponível “em todos os pontos de vacinação do país”.



É também sublinhado que “a vacinação de acordo com o Programa Nacional de Vacinação continua a ser a melhor medida de prevenção contra o sarampo”, mantendo-se, como regra geral, a administração “da primeira dose aos 12 meses” e da “segunda dose aos cinco anos de idade”.



“A vacina contra o sarampo deve ser administrada, sem bloqueios administrativos e sem qualquer pagamento por parte do utente, como definido no Programa Nacional de Vacinação”, lê-se na Orientação.

“Serenidade”

Também esta quinta-feira a ministra da Presidência veio afirmar que o surto de sarampo deve ser encarado “com serenidade”. E a resposta, defendeu Maria Manuel Leitão Marques após a reunião semanal do Conselho de Ministros, “não passa necessariamente por medidas proibicionistas”. Pelo que o Governo não tomará uma decisão sobre a eventual obrigatoriedade da vacinação “em cima da hora” e “sem a reflexão necessária”.



“A questão deve ser vista com serenidade e não passa necessariamente por medidas proibicionistas. Vai ser avaliada, com recurso ao conhecimento científico, provavelmente também discutida no parlamento”, disse a governante, em resposta a questões dos jornalistas na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Executivo.



Os dados científicos, continuou a ministra, mostram “que Portugal está até numa boa situação em matéria de prevenção nesse domínio e até comparado com outros países onde a vacinação é obrigatória não está em pior situação, está em melhor”.



“Isto apenas para mostrar que aquilo que somos levados a pensar por um caso dramático e muito triste, sobretudo para a família que perdeu a sua filha, não deve levar a decidir-nos em cima da hora sem reflexão necessária, que deve ocorrer em torno destas matérias”, enfatizou.



A ministra da Presidência acrescentou que o ministro da Saúde “também vai acelerar um pouco a medida que estava prevista no Simplex 2016, mas apenas para o final do ano, do boletim de vacinas eletrónico”.



“Este vai permitir um conhecimento mais simples por parte das escolas se a criança está ou não vacinada do que o atual suporte para essa informação”, concluiu.



