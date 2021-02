Vacina foi decisiva nos profissionais do São João

Foto: David Araújo - RTP

O Hospital de São João, no Porto, detetou zero casos de contágio por Covid-19, no último mês, entre os profissionais de saúde, depois de estes terem sido vacinados com as duas doses.

O diretor do serviço de saúde ocupacional do Centro Hospitalar Universitário do São João fala de uma janela de esperança.



Pedro Norton tem vindo a acompanhar os dados de contágios entre as equipas deste hospital e descreve um momento de viragem.



Pedro Norton, que também é investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que já se sabe que a vacina protege contra formas graves de doença.



O que ainda está por determinar é se os vacinados podem contrair o vírus de forma assintomática e transmiti-lo a outras pessoas, mas espera que não.



Os únicos sete casos de infeção afetaram trabalhadores que não tinham sido vacinados.