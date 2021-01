Vacina. Profissionais do Hospital de São João já estão a receber segunda dose

O objetivo é aproveitar o espaço do centro de ambulatório e rentabilizar todas as doses.



Trata-se de uma operação complexa e exigente, que envolve 100 enfermeiros na tarefa de administrar a vacina.



Foi no Centro Hospitalar Universitário do Porto, que integra o São João, que começou a vacinação em Portugal, a 27 de dezembro.