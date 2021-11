Vacinação. Ainda esta semana deverá haver reforço de logística e recursos humanos

Com mais de 1.8 milhões de pessoas que se juntaram às 1.6 milhões de pessoas que já era necessário vacinar, o secretário de Estado da Saúde garante que está a ser feita toda a reprogramação do esforço de vacinação, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de necessidades logísticas e argumenta que ainda esta semana deverá ser feito esse reforço para vacinar "o maior número de pessoas possível" até ao Natal. Um reforço que pode passar pela reabertura de centros de vacinação, dado que o número de pessoas a vacinar mais do que duplicou.