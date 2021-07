Vacinação atenua quarta vaga e pode trazer alívio de restrições

Na sequência da reunião de terça-feira no Infarmed, em Lisboa, que voltou a juntar especialistas, Governo, representantes dos partidos e Presidente da República para a análise da situação epidemiológica, o Conselho de Ministros deve seguir as sugestões dos peritos, que apontaram para a necessidade de simplificação de medidas e para uma abordagem uniforme ao território nacional, face à prevalência da variante Delta.A perspetiva de normalização da vida em pandemia ocorre perante o abrandamento do ritmo de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 e a tendência de estabilização da incidência de covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias, depois de um mês que fica marcado por uma quarta vaga, cuja expressão só não terá tido maior gravidade para as pessoas e para os serviços de saúde devido ao avanço registado no processo de vacinação.





Longe da tranquilidade







Em quatro semanas registou-se um aumento de 8,9% no total de casos confirmados, com a variação a subir para 48,3% em relação aos casos ativos e um acréscimo de 51,1% nos contactos em vigilância pelas autoridades. A mortalidade traduziu-se em mais 219 óbitos neste período, que representou quase o triplo dos mortos em todo o mês de junho (76).

A incidência não reflete ainda a estabilização da pandemia, com os atuais 428,3 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional (439,3 a nível continental) muito acima (aumento de 147,9% nacionalmente e 148,3% no continente) dos valores observados no primeiro dia do mês (172,8 para o território nacional e 176,9 para o continente).Por outro lado, a pressão hospitalar também acompanhou esta evolução da pandemia, ainda que sem levar à suspensão de atividade assistencial como no início do ano.A grande diferença para as vagas anteriores da pandemia esteve na cobertura vacinal da população - muito superior àquela que se verificava no primeiro trimestre de 2021.





Números da vacinação encorajadores







Assim, há já 6.865.047 pessoas a terem pelo menos uma dose, ou seja, 67% da população, e 5.389.935 (52%) utentes com vacinação completa. A nível regional, a cobertura com primeiras doses variou entre os 61% nos Açores e os 68% no Norte, Centro e Alentejo, ao passo que para o processo completo variou entre 50% na Madeira e 58% no Alentejo.Houve, por isso, um crescimento de 28,7% na cobertura vacinal da população com primeiras doses e um acréscimo de cerca de 1,5 milhões de pessoas inoculadas (ou 15 p.p.); quanto à vacinação completa, houve uma subida de 20 p.p. e uma variação ligeiramente acima dos dois milhões de pessoas, em termos absolutos, do final de junho para o final de julho.