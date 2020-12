Vacinação. Cardiologistas discordam de critérios que excluem doentes abaixo dos 50

A Fundação Portuguesa de Cardiologia diz que não faz sentido que os doentes com menos de 50 anos fiquem fora dos grupos prioritários do plano de vacinação. Pedem que sejam também integrados os mais jovens com patologias associadas. O Ministério da Saúde responde que a definição das prioridades está condicionada pelo que se conhece da eficácia das vacinas.