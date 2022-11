Vacinação. "Casa aberta" para maiores de 70 anos a partir de hoje

O processo de vacinação está a dois terços do objetivo traçado de três milhões de pessoas mais vulneráveis vacinadas até ao Natal. O coordenador do processo de vacinação, o coronel Penha Gonçalves, ressalva que há ainda muita gente com mais de 70 anos que ainda não foi vacinada e que se torna cada vez mais urgente que o façam para ficarem protegidos. Razão para haver a partir de hoje "casa aberta" para essa faixa etária.