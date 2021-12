Vacinação contra a Covid-19 em Portugal arrancou há quase um ano

Faz amanhã um ano que começou a vacinação contra a Covid-19 em Portugal. António Sarmento, diretor do serviço de Infecciologia do Hospital de S.João, foi o primeiro a receber a vacina. Um ato destacado ontem pelo primeiro-ministro como um factor de confiança no processo.