Vacinação contra a gripe. Portugal ultrapassou meta da OMS

Foto: Nacho Doce - Reuters

Mais de 80 por cento das pessoas a partir dos 65 anos e mais de metade dos profissionais de saúde terão sido vacinados contra a gripe. Os dados finais do vacinómetro mostram que Portugal ultrapassou mais uma vez a meta de 75 por cento de taxa de vacinação contra a gripe proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).