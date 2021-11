Vacinação das crianças. Especialistas continuam divididos

A presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Pediátrica confirma que a vacina contra a covid-19 para as crianças é segura. Recorda que há estirpes mais agressivas a circular e que podem afetar as crianças dos 5 aos 11 anos. Contudo, há outros pediatras que continuam com muitas dúvidas sobre este tipo de vacinação.