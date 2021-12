Vacinação de crianças. DGS com expetativa "muito positiva"

A diretora-geral da Saúde esteve no Bom Dia, onde recordou que a vacinação dos jovens entre os 12 e os 17 anos foi envolta "numa polémica que tinha a ver mais com a segurança"."Agora estamos todos de acordo que a vacina é segura. E a polémica tem mais a ver com a necessidade, ou não, destas crianças apanharem a vacina", esclareceu.Graça Freitas frisa que a DGS tem "expetativas é muito positivas para o próximo fim-de-semana", altura em que arranca a inoculação das crianças entre os 5 e os 11 anos.Portugal está atualmente a vacinar mais ou menos 70 mil pessoas e "podemos subir essa capacidade".

Nos próximos fins-de-semana vão ser vacinadas cerca de 640 mil crianças.







Graça Freitas garante que o processo de vacinação dos adultos não vai ficar prejudicado.