Vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos decorre este fim de semana

Vão ser vacinados os menores que ainda não receberam a primeira dose, mas também podem ser administradas as segundas doses a crianças elegíveis.



Dados do Governo revelam que quase 50% deste grupo, dos 5 aos 11, já está vacinado, o que significa que 80 mil já receberam as duas doses da vacina. Cerca de 327 mil iniciaram o processo de vacinação.



O coordenador do Plano de Vacinação admite que os números estão aquém das expectativas, apesar de Portugal ser um dos países da Europa com maior taxa de adesão nesta faixa etária entre os 5 e os 11 anos.