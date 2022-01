Vacinação de crianças. Números representam menos de metade do previsto

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, quase 40% dos já vacinados têm entre 10 e 11 anos.



Segue-se o grupo de crianças dos 8 aos 9 com 13 e 15,8%. Entre os 6 e 7 anos a percentagem é de 11,5% e 12,2%.



Nas crianças de 5 anos, os valores são mais baixos, apenas 8,7%.

Sublinha-se, no entanto, que este foi o último grupo etário a começar a ser vacinado.



O processo de vacinação dos mais novos arrancou no dia 18 de dezembro do ano passado.



Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses.