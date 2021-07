Vacinação de menores. Divergências na Comissão Técnica

O grupo de trabalho criado que avaliou a vacinação de crianças foi unânime: determinou que só devem ser imunizadas crianças entre 12 e 15 anos se tiverem doenças que aumentem o risco. No entanto, na Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 há divergências.