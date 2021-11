Vacinação de reforço. Profissionais do Hospital de São João vacinados este fim de semana

Arrancou este sábado o processo de vacinação dos profissionais de saúde no Hospital de São João, no Porto. Ao longo do fim de semana, 4.100 pessoas vão receber a dose de reforço do vacina contra a Covid-19. Hoje, simbolicamente o primeiro a ser vacinado foi o médico António Sarmento, o mesmo profissional de saúde que recebeu a primeira vacina contra a Covid-19 em Portugal.