Vacinação dos bombeiros incluídos na primeira fase não será afetada

Em declarações à RTP3 e depois de ter exigido mais esclarecimentos esta manhã, o responsável diz ter entretanto recebido a garantia por parte do coordenador da task force de que a inoculação dos bombeiros nesta primeira fase não será afetada.



"Falei há poucos minutos com o coordenador da task force que me garantiu, e eu acredito na palavra dele, que não há nenhuma alteração em relação aos 15 mil bombeiros previstos para a vacinação nesta primeira fase%u201D, afirmou à RTP.



Na primeira fase estava prevista a vacinação de 15 mil bombeiros, 50 por cento do efetivo global. Desses, foram "entre 11.500 e 12 mil bombeiros" já receberam a vacina.



Em relação aos restantes previstos nesta primeira fase, "o plano vai ser cumprido integralmente".



Jaime Marta Soares assume uma posição compreensiva sobre a menor prioridade dos bombeiros em fases seguintes, no sentido de proteger as pessoas mais vulneráveis, face à escassez de vacinas.



No entanto, espera que não haja um grande "hiato" na vacinação dos restantes 50 por cento de bombeiros, lembrando que se trata de um grupo que está na linha da frente e que "não chegam doentes aos hospitais se não for através dos bombeiros%u201D.



Em declarações ao Expresso, o coordenador da task force para a vacinação, Henrique Gouveia e Melo, tinha adiantado que a vacinação de forças de segurança e bombeiros vai deixar de liderar as prioridades devido à escassez de vacinas.



Assim, a prioridade passa a ser a administração da vacina a pessoas com 80 anos ou mais e de pessoas entre os 50 e os 79 com comorbilidades.