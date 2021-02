Vacinação dos cerca de 15 mil bombeiros vai manter-se

Jaime Marta Soares precisou que não haverá qualquer alteração em relação ao plano previsto para esta primeira fase de vacinação contra a covid-19, que prevê a vacinação de metade dos bombeiros.

As declarações do presidente da LBP surgem após a Liga ter exigido mais esclarecimentos sobre o processo de vacinação aos bombeiros na sequência da notícia de hoje do semanário Expresso que adianta, citando o coordenador da `task force`, Henrique Gouveia e Melo, que a vacinação das forças de segurança e bombeiros vai deixar de liderar as prioridades devido à escassez de vacinas, sendo reforçada a administração a pessoas com 80 ou mais anos e entre os 50 e os 79 anos com doenças crónica.

"Contactei o coordenador da task force que garantiu, e eu acredito na palavra dele, que não há qualquer alteração em relação aos 15 mil bombeiros previstos para a vacinação nesta primeira fase", disse à Lusa Jaime Marte Soares.

Segundo o presidente da LBP, nesta primeira fase está prevista a vacinação de 15 mil bombeiros, 50 por cento do efetivo global, tendo sido até ao momento vacinados cerca de 12 mil.

Sobre a vacinação do restante efetivo, Jaime Marta Soares afirmou que, a partir da próxima semana, terá início a discussão sobre a forma como vai ser feita essa segunda fase.

A vacinação dos cerca de 15.000 bombeiros voluntários, sapadores e municipais começou no passado dia 12 de fevereiro e vai prolongar-se por mais uma semana.

Segundo o jornal Expresso, que cita declarações do coordenador da `task force`, Henrique Gouveia e Melo, a escassez de vacinas levou à alteração do plano inicial da vacinação, retardando a vacinação às Forças Armadas e forças de segurança, bombeiros, elementos de órgãos de soberania, como tribunais e o Parlamento, e mesmo médicos que não estejam na linha da frente.

A covid-19 já matou em Portugal 15.754 pessoas dos 792.829 casos de infeção confirmados, segundo a Direção-Geral da Saúde.