Vacinação escolar adiada. Ministro pede que "não baixem os braços"

Foto: Hugo Delgado - Lusa

Questionado pelos jornalistas se não poderá haver uma substituição dessas vacinas por doses da Pfizer/BioNTech, Tiago Brandão Rodrigues sublinhou que as decisões a esse nível cabem à task force de vacinação.



Sobre a possibilidade deste atraso na vacinação vir prejudicar o regresso às aulas, o ministro pede à comunidade escolar que "não baixe os braços" e que continue a cumprir todas as regras, a par de uma testagem mais exigente.



O ministro com a tutela da Educação sublinha ainda que grande parte das crianças está de facto a regressar às escolas neste primeiro passo do desconfinamento, o que indicia que há confiança por parte dos país e encarregados de educação na capacidade das escolas em cumprir as regras sanitárias.