Vacinação. Maiores de 30 e 40 anos vão ser vacinados já a partir de junho

Ao contrário do que anunciou, esta terça-feira, o Secretário de Estado da Saúde, a região de Lisboa e Vale do Tejo não vai ser exceção.



As pessoas na faixa dos 40 anos começam a ser vacinadas a 6 de junho e os cidadãos na casa dos 30 anos, a partir de dia 20 do mesmo mês, datas que já estavam previstas no plano da %u2018task%u2019 force para a vacinação.



Em esclarecimento à RTP, fonte do grupo de trabalho garantiu que a aceleração da vacinação em Lisboa diz respeito ao grupo etário que neste momento está a ser vacinado, ou seja, o dos 50 anos.



Caso se mantenha o atual crescimento da incidência de casos de contágio em Lisboa, a capital pode atingir o patamar de 240 casos por cem mil habitantes, dentro de duas a três semanas.