Vacinação para a covid-19 vai ser alargada às pessoas com mais de 50 anos

A secretária de Estado da Promoção da Saúde admite ao jornal Público que a taxa de vacinação entre os mais velhos está abaixo do esperado. Nesta entrevista, Margarida Tavares adianta ainda que o Governo vai acabar com as exceções para fumar em espaços fechados. A prioridade é o inverno, que não vai ser fácil. Daí o reforço da vacinação contra a covid.