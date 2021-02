Vacinação. Quem passar à frente das prioridades pode ser processado

Todo os dias surgem novos casos suspeitos de pessoas que alegadamente abusaram do poder para passarem à frente dos prioritários, como a presidente de Câmara de Portimão, a mulher do provedor da Santa Casa do Montijo e a família e os amigos do administrador do Hospital Narciso Ferreira, em Famalicão.