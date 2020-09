Vacinas contra a gripe. Governo anuncia a maior compra de sempre

As novas infeções de covid-19 em Portugal permanecem na casa dos 400.

Nas últimas 24 horas foram registados em todo o país 406 novos casos.



Há quase dois meses que não havia dois dias seguidos acima das 400 novas infeções diárias.



A região de Lisboa e Vale do Tejo é responsável por 48% do valor total, com 194 infetados. O Norte registou 152 casos, o que corresponde a 37% do total nacional. Juntas, as duas regiões somam 85% do valor total nacional.



O número de infeções ativas ultrapassou as 15 mil no país. Há mais 253 pessoas infetadas em Portugal. O número de óbitos é também o mais alto da semana, com quatro óbitos, todos na região de Lisboa.