Vacinas covid e gripe. Mais de dois milhões de vacinados desde setembro

Os dados do Serviço Nacional de Saúde que indicam ainda que, nas duas últimas semanas, o ritmo diário tem sido na ordem das 120 mil administrações por dia, na maioria realizadas em farmácias comunitárias.



O SNS não refere, no entanto, o número de pessoas já vacinadas desde o início da campanha, nem especifica quantos utentes foram vacinados só com uma das duas vacinas.



Em comparação com o ano passado e durante o mesmo período, assiinala-se um aumento acima de 40% no número de tomas, somadas, das duas vacinas.