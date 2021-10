Vacinas covid. Imunidade dos mais idosos perde-se ao longo dos meses

Está a aumentar o número de mortos por covid-19 em pessoas com mais de 80 anos, mesmo depois de vacinados. Os especialistas dizem que isto acontece por esta população ser mais vulnerável e muitas vezes com outras doenças. A diminuição da imunidade nos idosos justifica o arranque do reforço da vacina já a partir da próxima semana.