Vacinas. Terceira dose deverá ser necessária, mas não de imediato

Um estudo de investigadores portugueses sugere que a terceira dose da vacina contra a covid-19 será inevitável, uma vez que o nível de anticorpos cai cerca de 16 por cento três meses após a vacinação. Em entrevista à RTP, Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, defendeu que o estudo revela o que já era esperado, uma vez que o mesmo acontece com outras vacinas. O especialista diz, no entanto, ser "precipitado" pensar na terceira dose como uma necessidade imediata, uma vez que ainda decorre o processo de vacinação inicial.