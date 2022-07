Vaga de calor. Direcção Geral de Saúde emite recomendações

O calor está a levar muitos idosos às urgências dos hospitais. Para responder a mais emergências médicas, os bombeiros estão a reforçar as equipas.



A Direção Geral da Saúde recomenda o aumento da ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00.



Crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas são os grupos particularmente vulneráveis.



Para as crianças é recomendado que consumam frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado, enquanto as com menos de seis meses não devem estar sujeitas a exposição solar. Às 14 horas Lisboa ultrapassou os 40 graus de temperatura do ar.



Também no distrito de Évora as temperaturas ultrapassaram os 40 graus. As piscinas municipais encheram.



A Direção Geral da saúde recomenda também que se evitem grandes esforços físicos no exterior. De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera, as temperaturas elevadas vão manter-se pelo menos até meio do mês de Julho.