Vagos testou todos os funcionários e utentes dos lares

"O saldo não poderia ser mais satisfatório - todos os testes deram negativo", refere Silvério Regalado, adiantando que Vagos "é dos primeiros concelhos do país a ter realizado testes em todas as instituições que providenciam este serviço".

Foram testados profissionais de saúde e utentes no Centro Social de Covão do Lobo, Santa Casa da Misericórdia de Vagos, Centro Comunitário e Lar de S. Martinho em Ouca e Centro Social e Paroquial de Santo António.

"O objetivo foi verificar o estado de saúde dos nossos idosos, que representam a comunidade com maior exposição ao risco face à pandemia e também de todos os que deles diariamente cuidam", refere o autarca.

Os testes foram realizados pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga e pela empresa Unilabs, num serviço adquirido pelo município, que também financiou o pagamento dos testes na Santa Casa da Misericórdia de Vagos.

"O resultado do investimento do município na realização dos testes de despistagem à covid-19 em todos os lares do concelho de Vagos é de extrema importância, porque se traduz em segurança e confiança", refere Silvério Regalado.

O autarca diz ainda que a ação "está em linha com todas as medidas que o município de Vagos tem tomado no sentido de reforçar os meios das instituições do concelho, num momento ainda bastante difícil".

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.