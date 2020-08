Vai ficar mais caro ir ao dentista para funcionários do Estado

Ao mesmo tempo, são fixados limites à quantidade de atos permitidos em cada período e introduzidas novas regras. A informação é avançada pelo jornal de Negócios.



A despesa da ADSE com Medicina e próteses dentárias foi de 41 milhões de euros no ano passado, 75% estão no regime livre.



A nova tabela, que se discute há cerca de três anos, vai agora ser negociada com os prestadores de saúde privados, só depois será aprovada pela tutela.