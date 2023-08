Vai haver mais 27 mil camas disponíveis até 2026, anunciou a ministra do Ensino Superior

No ano letivo passado havia cerca de 110 mil alunos deslocados, mas só 15 por cento têm lugar na rede pública de alojamento que não dispõe de mais do que 16 mil camas.





Ainda ontem o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, lembrava que continua por cumprir a promessa de reconverter as antigas instalações do ministério da Educação, no centro de Lisboa, em alojamento estudantil.





O espaço está fechado há cinco anos e poderia oferecer mais de meio milhar de camas a preços acessíveis, mas até agora nada.Elvira Fortunato fala em burocracia como explicação para o atraso.Para além do apoio direto do Estado, a ministra do Ensino Superior, sublinha que há também outras iniciativas que podem e devem avançar como por exemplo parcerias a envolverem os municípios, refera a ministra.